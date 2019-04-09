Записать в очередь с рождения: В детских садах Донетчины не хватает мест (Видео). Новости

В Донецкой области не хватает мест в детских садах. Чтобы туда попасть, родители вынуждены записывать детей в очередь с рождения.

Так, у жительницы Покровска (до переименования – Красноармейск) Светланы сыну Артему 2 года. Сейчас женщина в декрете. Летом она планирует повести мальчика в детский сад. Очередь занимала заранее, когда он был еще младенцем. «Нам так и сказали, надо с рождения записываться. Процедура несложная, но ее надо подтверждать. Записывались мы в отделе образования, там есть кабинет. Каждый месяц хожу, подтверждаю нашу очередь», – рассказала она.

В городе электронной очереди в учреждения нет. Родители вынуждены приходить в отдел образования самостоятельно.

Как уверяют специалисты, детские сады переполнены по всей стране, а не только в Покровске. Места – в дефиците, потому что дошкольные учреждения не рассчитаны на такое количество детей. Однако некоторым дорога в сад открыта всегда. «Вне очереди мы принимаем в дошкольные учреждения детей, имеющих статус переселенца, у которых родители являются участниками боевых действий, многодетные семьи, дети сироты и под опекой», – сообщила главный специалист по вопросам дошкольного образования Покровского городского совета Оксана Гида.

Однако, родителей волнуют не только очереди в детских садах, но и еще их состояние. Говорят, что группы переполнены, помещения для малышей слишком малы. «Помещения и площадки на улице оставляют желать лучшего. Хорошо бы было, если б их обновили, если бы кто-то обратил на это внимание. Пора уже все менять. Сколько лет назад все это было построено. Не многое менялось. А если меняется, то силами родителей», – говорит покровчанка Татьяна.

В отделе образования отмечают, что в ближайшее время в городе реконструируют два дошкольных учреждения. В одном достроят третий этаж, в другом – целый корпус. А это, по подсчетам, еще примерно 100 дополнительных мест в группах.

Источник: ТК «Донбасс»

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