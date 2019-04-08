В полуфинале Кубка Украины луганская «Заря» сыграет с «Ингульцом». Новости

Стал известен соперник луганской «Зари» на стадии 1/2 финала Кубка Украины. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба луганского клуба.

По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Киеве в «Доме футбола», луганская «Заря» на выезде встретится с клубом первой лиги ФК «Ингулец».

Дата полуфинальных встреч – 17-е апреля, уточняется в сообщении.

Напомним, что соперником «Шахтера» на этой стадии станет представитель Первой лиги «Днепр-1». Встреча пройдет на поле днепрян. По регламенту противостояние состоит из одного матча.

