Второй тур выборов: Тысячи переселенцев потеряют возможность голосовать (Видео). Новости

Тысячи переселенцев потеряют возможность голосовать во втором туре выборов президента Украины, потому что не успеют сменить место голосования. На то, чтобы изменить место голосования, есть всего неделя. Об этом сообщил советник по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Донецкой области Александр Ворошков.

Так, в Краматорске переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Солорев в первом туре не голосовал, потому что вовремя не сменил место голосования из-за больших очередей. На этот раз он решил не медлить. Как только начали принимать заявления – сразу пошел в отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ). Пока людей здесь немного. «Все, что мне нужно было знать, все прозрачно. Пришел, документы отдал, бумажку дали. Все быстро абсолютно понятно, минимум вопросов. На все вопросы знаю ответы», – сказал он.

Но, как ожидают специалисты, вскоре очереди вырастут. «Для того, чтобы как-то немножко избежать очередей, хотя я не думаю, что это выход из этой ситуации, но с этой целью отделы ведения Государственного реестра избирателей Донецкой области будут работать и в выходные дни: в субботу и в воскресенье», – сообщила начальник отдела администрирования ГРИ Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Как прогнозируют независимые эксперты, все не успеют. Таким образом, тысячи переселенцев потеряют возможность голосовать, потому что не выстоят очереди. «На первом туре было зарегистрировано где-то 75 тыс. ВПЛ, то все идет к тому, что во втором туре будет еще меньше ВПЛ. Потому что, к сожалению, не все смогут, условия не создаются, желания это создавать нет», – считает советник по вопросам ВПЛ Александр Ворошков.

Наиболее загружены отделы ведения ГРИ в Краматорске, Мариуполе, Бахмуте (до переименования – Артемовск) и Волновахе. Избирателям советуют не откладывать все на последний день. И как можно быстрее подать заявление. Сделать это можно до следующего понедельника – 15 апреля – включительно.

Напомним, что чрезмерная нагрузка на отделы ведения ГРИ приводит к определенным особенностям подачи заявления о временном изменении места голосования для участия во втором туре выборов президента Украины в такой короткий срок. О том, как меньше волноваться и ускорить процесс, читайте здесь.

Источник: ТК «Донбасс»

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