Обуздать болезнь и осуществить мечту: История семьи переселенцев (Видео). Новости

Переселенцы из прифронтового поселка семья Бодак немало пережили. Двое братьев ранее задыхались, даже когда просто ходили, а теперь добывают «золото» на конкурсах по бальным танцам. Тяжелым испытанием для них стал не вооруженный конфликт, а болезнь. Однако братьям удалось обуздать болезнь и осуществить мечту.

В Мариуполе (Донецкая обл.) всего за полгода трое танцоров – братья Бодак – достигли в бальных танцах больших успехов. «Братья очень уникальные ребята. Они очень способные. Очень редко, чтобы у трех братьев были такие способности, из ряда вон выходящие», – говорит хореограф, руководитель ансамбля бального танца «Феникс» Светлана Коваленко.

Сейчас Егор, Степан и Ярослав могут тренироваться часами. Хотя двое из них больны астмой. У них есть медали за первое место, грамоты – за второе. «Это началось еще с раннего детства. Степашка с пяти месяцев стал задыхаться, Егор с трех», – вспоминает мать братьев Ирина Бодак.

Стрессы, частые переезды только обострили болезнь переселенцев. Средств на лекарства не хватало. И в самые тяжелые времена с медикаментами помог Фонд Рината Ахметова. Ребята получают противоастматические препараты, блокирующие приступы.

В этом году они и другие дети, которых поддерживает благотворительная организация, воплощают танцевальный проект, чтобы показать – несмотря на пережитое, детские мечты сбываются.

Семилетнюю Машу Демченко, которая овладевает восточные единоборствами, тяжело ранило в руку во время обстрела Мариуполя. Врачи тогда говорили, что она не сможет даже писать. «Я боялась, что рука будет болеть всю мою жизнь», – делится девочка.

Но после восстановительных курсов по программе «Реабилитация раненых детей» Фонда Ахметова Маша достигла невероятных результатов. «В этом году были у врача у своего травматолога детского. Он был очень удивлен, сказал, что у нашего ребенка просто грандиозные достижения. Сказал, я думал, что ваша рука не будет двигаться, не могу даже поверить в такое», – рассказала мать Яна Демченко.

Уже через несколько дней в Киеве дети покажут, чего достигли. Название танца еще не придумали, но наверняка знают: он – о победе добра над болезнями и войной.

Только за последние 4 года поддержку Фонда Рината Ахметова в направлении адресной помощи получили 50 тысяч детей.

Источник: ТК «Донбасс»