Опасна проводка, грязь в подъездах: В Мариуполе жители проблемного дома вынуждены терпеть неудобства (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители дома № 105 по пр. Победы ежедневно сталкиваются с проблемами: аварийная канализация, грязь в подъездах и опасна проводка. Люди жалуются, что жилищники не обращают на них никакого внимания.

Один из жильцов, Сергей Осипенко, живет в этом доме более 20 лет. По его словам, за это время проблем в пятиэтажке накопилось немало.

«Трубы у нас с дырками, все в хомутах, менять никто ничего не хочет. Обращались в ЖЭК, они говорят о тысячах гривен, которые надо вложить для того, чтоб это все поменяли», – рассказывает Сергей.

Виктория Шаль живет на пятом этаже. Однако, в своей квартире она хорошо чувствует запах из подвала, где протекает канализация. К тому же, женщина еще и в подъезде убирает, вместо коммунальщиков .

«Я выхожу и на своей площадке убираю, мою. Если я плачу, разве я должна убирать сама», – говорит женщина.

Как говорят жилищники, раньше в этом доме было общежитие, поэтому и проблемный дом. Но от ответственности коммунальщики не отказываются.

«Дело в том, что люди неправильно пользуются канализацией – пищевые отходы бросают. Из-за этого и происходят частые засоры, но при обращении жильцов канализация вовремя прочищается», – утверждает заместитель директора «Азовжилкомплекса» Геннадий Камптанадзе.

В ближайшее время в доме запланирована ревизия электрощитков. Наведается сюда и уборщица.

Источник: ТК «Сигма»