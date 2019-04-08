За три года минималка в Украине выросла с 55 до 150 долларов. Новости

С 2016 года по 2018 год минимальная заработная плата росла – с 55 $ на 1 января 2016 года, – до 150 $ на 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 8 апреля, во время пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В I квартале 2016 ВВП возобновил рост ,и мы продолжили стимулировать этот тренд в следующих периодах. Поэтому с 2016 по 2018 годы реальный ВВП Украины показал совокупный рост в 8,4%», – подчеркнул Первый вице-премьер-министр.

Степан Кубов также подчеркнул, что Правительство делает все возможное, чтобы украинцы почувствовали результаты экономического роста. Так, в частности, минимальная заработная плата росла – с 55 $ на 1 января 2016 до 150 $ на 1 января 2019.

«Это сознательная позиция Правительства – украинцы должны иметь достойный уровень жизни. По данным официальной статистики средняя зарплата выросла на 170 долларов: от около 210 долларов в декабре 2015 года до 380 долларов в декабре 2018 года. Однако сайты поиска работы указывают на то, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 составляет уже 431 доллара, или по курсу НБУ 11 700 грн. То есть частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность платить высокие зарплаты», – отметил Степан Кубов.

Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что таких результатов удалось достичь через инструменты стимулирования рыночной экономики. «Но правительство не может административно установить всем высокие зарплаты – это заставит бизнес уходить в тень. Поэтому нашим видением всегда было – создавать условия для развития бизнеса, в частности для производства и экспорта», – отметил Степан Кубов.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что уровень теневой экономики сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП во II квартале 2018 года.