Через КПВВ «Новотроицкое» не пропустили обежду и обувь на 80 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию товары на сумму почти 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Новотроицкое" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины одежды и обуви на общую сумму почти 80 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Уточняется, что товар, который перевозился с нарушением установленных правил, изъят представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.