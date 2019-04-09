На Донетчине чиновницу райгосадминистрации подозревают в растрате бюджетных средств. Новости

В Донецкой области начальника управления образования, молодежи и спорта Великоновоселковской райгосадминистрации подозревают в растрате более 153 тыс. грн бюджетных средств, а также, вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по данным прокуратуры, в сентябре 2018 года 53-летняя чиновница заключила договор с предпринимателем о поставке дымоходных труб общей стоимостью 153 600 грн для двух общеобразовательных школ. В дальнейшем злоумышленница отметила в документах соответствие труб государственным стандартам качества, зная, что под видом новых подрядчик поставил трубы, которые ранее уже были в использовании, и не могут быть приняты в эксплуатацию в котельных образовательных учреждений.

На основании подписанных ею платежных поручений предпринимателю были безосновательно выплачены бюджетные деньги на указанную сумму.

Помимо этого, в октябре того же года женщина потребовала у предпринимателя взятку в 20 тыс. грн в качестве компенсации за то, что в суд не будет подан иск в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком договора.

Уточняется, что правонарушительнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 368 (просьба предоставить неправомерную выгоду должностным лицом третьих лиц, за несовершение определенных действий в интересах того, кто обещает неправомерную выгоду с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

А санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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