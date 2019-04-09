Дата, место, время: Порошенко и Зеленский не могут договориться о дебатах (Видео). Новости

Кандидаты в президенты не могут договориться о месте и времени проведения дебатов перед вторым туром выборов, которые назначены на 21 апреля, передает телеканал «Украина».

Петр Порошенко готов встретиться в воскресенье, 14 апреля на НСК «Олимпийский», Зеленский настаивает на последней пятнице перед голосованием – 19 апреля.

«14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», – заявил Порошенко.

Оппонент с ответом не заставил себя ждать. И простого согласия опять нет. «19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос», – заявил уже Зеленский.

В штабе Владимира Зеленского подтверждают, что готовы к дискуссии исключительно за 2 дня до второго тура выборов. В штабе Порошенко отмечают, что играть в догонялки не будут – планируют ждать 14 апреля на стадионе, 19 апреля – в эфире общественного телевидения.

«Не исключено, что Порошенко может прийти 19 апреля и на НСК "Олимпийский" (как того требует Зеленский, – ред.), но только в то время, когда он будет свободен от выполнения тех обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон о выборах президента. А закон, еще раз подчеркиваю, требует обязательных дебатов на общественном телевидении», – напомнил Олег Медведев, представитель избирательного штаба Петра Порошенко.

Собственно, представители Национальной телекомпании Украины вообще против дебатов на стадионе. 8 апреля на встрече со штабом Владимира Зеленского согласия так и не достигли. По закону, дебаты должны состояться в стенах телеканала с 19 до 22 часов. Все остальные подобные встречи – агитация.

Оппоненты не достигли согласия и по повторной сдаче анализов. Петр Порошенко заявлял, что готов к проверке антидопинговой ассоциации. Советует это сделать и Владимиру Зеленскому. «Я эти тесты пройду сразу. Считаю чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом, или даже президентом Украины, главнокомандующим может стать человек, который имеет наркотическую зависимость. В том, чтобы снять эти вопросы, заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, которому нужно будет делает осознанный выбор ровно через 2 недели», – сказал он.

На такое предложение действующего президента в штабе Зеленского ответили отказом. «Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они были недействительны, что были махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы, пусть они выясняют», – ответил Иван Баканов, глава избирательного штаба Владимира Зеленского.