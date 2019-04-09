Марина Курапцева: Оккупация, переселенцы, выборы и личное пространство. Блоги

Право голоса позволяет нам быть гражданами в полном смысле этого слова. Внутренне перемещенные лица и жители оккупированных Россией территорий Украины с начала войны не могут в полной мере реализовать избирательное право. То есть, приехать на подконтрольную территорию и проголосовать на выборах президента Украины как бы можно, и процедура временного изменения места голосования элементарная (она касается не только переселенцев и украинцев, находящихся за линией разграничения, но и других мобильных внутри страны граждан). Но, как говорил герой известного голливудского фильма: «Всегда есть подвох».

Жители неподконтрольных территорий

Незадолго до старта избирательной кампании я писала о том, что часть жителей неподконтрольных территорий Донбасса собираются проголосовать на выборах президента Украины. Мои знакомые земляки, с которыми беседовала, готовя материал, наперебой говорили, что обязательно примут участие, даже если не верят в то, что это повлияет на общую ситуацию. Все просто: дело даже не в том, что «каждый голос важен», а, скорее, в жгучем желании снова почувствовать себя частью Украины, гражданами страны. Во время общения один из жителей моего родного Енакиево (Донецкая обл.) сказал тогда, что «наблюдать за украинскими выборами с неподконтрольной территории – все равно, что сидеть голодным и чувствовать запах еды из соседней комнаты». Человеку физически тяжело не являться частью естественного для страны процесса, доступного любому гражданину.

Люди, с которыми я общалась, были полны надежд. Даже небывалое обилие кандидатов на пост главы государства не смущало – люди просто надеялись, что увидят новые лица, что в новой Украине – стране победившего Майдана – для всех появится шанс, что наступят наконец реальные перемены. Можно было спорить о кандидатах, отстаивать свою точку зрения, высказывать предположение, но во всем этом бурлении чувствовалась надежда. И такой интерес наших граждан на неподконтрольных территориях к украинским выборам, что вполне естественно, не особенно понравился Кремлю. Соответственно, были приняты все меры, чтобы максимально ограничить явку населения из-за линии разграничения на украинские выборы: и страшилки о «закрытых украинскими пограничниками блокпостах» вещали, и террористическими актами людей запугивали, и «общеобязательные» массовые мероприятия именно в день выборов, 31 марта, организовали, и автопробеги против участия в избрании украинского президента придумали…

31 марта на линии разграничения работали украинские журналисты, общественники, которые мониторили активность пересечения линии соприкосновения на Донбассе. В этот день количество пересекших линию разграничения было рекордно низким – и по данным активистов, и по информации Госпогранслужбы Украины. Кстати, пограничники (как накануне, так и в день выборов) предупреждали о том, что на блокпостах так называемых «ДНР» и «ЛНР» российские наемники спрашивают у каждого, кто следует через блокпосты, о цели пересечения линии разграничения. То есть, по данным украинского ведомства, на этих граждан оказывалось дополнительное психологическое давление. Добавлю, что один из моих знакомых, который таки 31 марта поехал голосовать, рассказал, что на одном из блокпостов «ДНР» у него также интересовались целью поездки, а после неопределенного ответа предупредили об «ответственности за участие в выборах главы чужого государства», и сообщили, что «будут отслеживать все телефоны», дескать, если кто на украинские выборы пойдет, но так или иначе «засветится»… Во время нашей беседы мужчина возмущался: «Это Украина мне – "чужое государство"?! Понавыходило на блокпосты быдло с автоматами, учит меня жизни!».

Так или иначе, но Кремль своей цели добился: голосовать с неподконтрольных территорий ехали не активно. И сегодня, когда уже объявлен второй тур голосования, и определены основные кандидатуры, мои знакомые земляки пребывают, мягко говоря, в недоумении. «Анализы в прямом эфире, взаимные оскорбления, какой-то троллинг в социальных сетях… Это выборы главы государства или цирковое шоу? Мы пять лет живем вне закона, вне прав гражданина и человека, мы живем, так сказать, вне жизни, – а на свободной территории творится непонятно что… Я не понимаю, почему так. У соседки сын-подросток получил от взрыва травматическую ампутацию, остался на всю жизнь с инвалидностью, а они играют в цирк? Это не выборы, а чехарда. И настоящее издевательство», – говорит жительница Донецка.

Переселенцы и жители прифронтовых территорий

Внутренне перемещенные лица, судя по официальным данным, в первом туре президентской гонки голосовали не слишком активно. Причины тут могут быть самые разнообразные: от объективных обстоятельств до потери веры в какой-то адекватный результат.

«Говорить о Зеленском как о возможном (не дай, Господи) президенте страны мне в принципе смешно, или, скорее, даже страшновато. А что касается Порошенко, я не знаю, как можно было за столько лет не выполнить ни одного предвыборного обещания. Я довольно спокойно отношусь к "завершению АТО за две недели", у меня совершенно другие претензии. Именно во время правления Петра Алексеевича переселенцы и жители оккупированных территорий были лишены и права голоса, и были поражены в ряде других прав, доступных каждому гражданину Украины, и оказались дискриминируемой, даже преследуемой группой населения. Я живу в маленьком поселке в Полтавской области, работаю на небольшом предприятии, и то, что я слышу о Донбассе каждый день в течение пяти лет, уже забрало у меня, наверное, лет двадцать жизни. А рот открыть нельзя, ссориться и что-то доказывать не в моих интересах. Можно спорить о полномочиях президента, но именно с 2014 года я и миллионы таких, как я, перестали считаться людьми в собственной стране», – говорит переселенка из Луганска.

«Я голосовать не буду. Мне лично выбирать не из кого. Но Зеленский мне симпатичнее, чем Порошенко. По крайней мере, это новый человек в украинской политике. Вообще, пусть кто угодно, только не Порошенко, он уже нацаревался».

«Только Порох. Во-первых, нет альтернативы, во-вторых, он действительно доказал, что Украина для него – не пустой звук. И Томос получили, и в ЕС вот-вот вступим. А зрадофилы пусть кричат, что все пропало».

Еще один переселенец (из Макеевки) убежден в том, что, «как ни проголосуй, нашим старикам не вернут пенсии, а прежнюю жизнь мы потеряли безвозвратно». По его мнению, «альтернативы все равно нет, или Порох, или Зеленский». «Я не сторонник Порошенко, но буду голосовать за него, потому что мне хватило на всю жизнь "развлечений" и "сюрпризов", и от Порошенко я хоть знаю, чего ждать, а здоровья следить, что сотворит со страной Зе, у меня уже не хватит».

В социальных сетях попадаются посты о том, что «Донбасс выбрал Бойко». Так как официальная статистика как будто подтверждает такой выбор по результатам первого тура. Я поинтересовалась у нескольких жителей прифронтовых населенных пунктов, почему так произошло. Получила несколько мнений:

«Я до 2014 года много лет работала в избирательной комиссии. Когда был организован "референдум" за "отделение Донбасса", я отказалась от участия. Президентских выборов у нас в городе не было. Когда город освободила украинская армия, казалось, что мы действительно заживем по-новому. Но пока не сложилось как-то… На местах остались почти все те же самые, что и на протяжении многих лет до войны. И я вам скажу, что жить им тут стало еще лучше, чем раньше, у них появилось гораздо больше возможностей, какие евро-проекты, гранты, деньги рекой текут "на развитие города", но развивается не город, а бизнес наших царьков. Так вот. Выборы проходят так же, как и раньше. Подумайте сами, как это местные правители допустят, чтобы в их замкнутое пространство вошли какие-то реально проевропейские украинские политики и чиновники? Ну не надо быть наивными».

«Голосовать за Бойко могут, потому что он говорит о том, что людям здесь болит: об окончании войны, о мире, о воссоединении Украины в прежних границах. Он говорит о том, о чем Киев, вероятно, в предвыборном угаре, забыл. Да, я не спорю, что это все моет быть вранье. Но вы попробуйте оценить ситуацию с точки зрения человека, который живет под обстрелами, ездит на неподконтрольную территорию к родителям, которых просто некуда вывезти, и живет в монотонно страшном мире, где пять лет идет война, и чувствует, что за каких-то 200 километров от линии разграничения войны как бы уже и нет. Если все говорят и ничего не делают, то тогда люди будут выбирать из лозунгов, а не из поступков».

«К сожалению, сегодняшние "реваншисты" – это никакие не "реваншисты", а те же хозяева Донетчины и Луганщины. Надеть вышиванку еще не значит изменить взгляды, просто в вышиванке в данный момент безопаснее, вот и все. На мой взгляд, результаты первого тура вполне предсказуемы. А что вы хотели? За пять лет страну полностью поменять? Такого не будет. Вот пройдет время, люди научатся настоящей гражданской сознательности, а не только писать о ней посты в Фейсбуке, вот тогда и жизнь страны постепенно начнет меняться».

Выборы и личное пространство

Такие настроения и высказывания, возможно, выглядят не слишком оптимистично, и не вселяют больших надежд, но такова уж наша реальность на сегодняшний день. Это то, с чем нам всем вместе придется работать. Наша страна обороняется от России вот уже в течение пяти лет – с момента захвата Крыма в феврале 2014 года. Все это время, хотим того или нет, мы живем в стрессовом состоянии. Тот, кто думает, что его не коснулась война, сильно ошибается. А стресс всегда имеет последствия.

Да, в идеале выборы – это глубоко личное дело. Ваш выбор касается только вас. Но сейчас идет война, и избирательный процесс превратился в нечто большее, чем «исполнение гражданского долга». Сейчас на кону стоит больше, чем когда бы то ни было. После Майдана Украина прошла пятилетний путь, сложнейший путь, который, по идее, должен был научить украинцев ценить то, что осталось – ведь, даже если потеря части Донбасса и всего Крыма лично для вас не является утратой, то для страны это существенный урон. Хочется верить в то, что потеря временная, и именно поэтому девизом выборов-2019 (и президентских, и парламентских) должна стать ответственность. А с ней все очень плохо. Мы просто пока еще не знаем, что такое ответственность.

Мы устали и разочаровались. И это нормально. У нас есть такое право. Мы ежедневно нарушаем чужие личные границы, вторгаемся в чужое личное пространство, и одновременно обороняемся от посягательств на свою личную территорию. Мы ломаем копья в «диванных войнах» за «своих» кандидатов. Мы изрыгаем проклятия, рвем отношения, плюем на родство и часто не бережем близких. Мы ведем себя некрасиво, иногда – даже истерично. Мы даем оценки чужим умственным способностям, высмеиваем и даже, бывает, оскорбляем тех, с кем уже завтра придется здороваться во время публичных мероприятий.

Но все это мы делаем не потому, что украинцы – нация истеричек и политических зомби. А потому, что нам больно. Нам больно каждый день: когда выясняется, что близкий человек думает или поступает «неправильно» (с нашей точки зрения); когда блогер, которого читал пять лет, вдруг меняет точку зрения на «неадекватную» (с нашей точки зрения); когда коллега голосует «не за того» кандидата (с нашей точки зрения).

И нам еще только предстоит осознать, что все это – и цирк на политической арене, и сдача анализов в прямом эфире, и несовпадение обещаний с действиями, и игнорирование войны, – часть пути к ответственности за свою страну. Часть дороги к тому, чтобы признать вторжение в чужое личное пространство неприемлемым и неправильным. Потому что, да, все начинается не с поучений соседа/коллеги/друзей, а с личной ответственности за свои действия и за свою страну. Вот так одновременно просто и сложно. Все страны, пережившие/переживающие войну, имеют такой опыт.

От нас сейчас требуется с достоинством пережить выборы, и остаться страной, нацией, народом, украинцами, которые помнят: президент – всего лишь наемный работник, а не повод задушить соседа за другую точку зрения.

Марина Курапцева, независимая журналистка, для РПД «Донецкие новости»

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