Переселенцам: Пенсионный фонд ликвидировал услугу о дате пересечения линии разграничения. Новости

Пенсионный фонд Украины деактивировал на своем Портале электронных услуг функцию, благодаря которой пенсионеры-переселенцы могли проверить дату пересечения ими линии разграничения на Донбассе. Об этом в ответ на запрос «Донецких новостей» сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий.

Так, ранее на Портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) информация о пересечении пенсионером украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) находилась в разделе «Дані з реєстру застрахованих осіб». В личном кабинете была вкладка «Перетин КПВВ» («Пересечение КПВВ), на которой можно было узнать направление и дату пересечения линии разграничения.

Скриншот Портала ЭУ ПФУ, март 2018 г.

Однако читатели «Донецких новостей» акцентировали внимание, что данный раздел полноценно не работает:

«Mara Zinger»: «В разделе "перетин КПВВ" никогда нет сведений»;

Светлана Таран: «Нет данных о пересечении КПВВ»;

Василий Савинецкий: «ПФУ не обязан предоставлять эту услугу. Данные дают погранцы. Когда они раздуплятся – неизвестно»;

Виктор Сигаев: «Практически никто не может узнать – было пересечение или нет. Это для отмазки. Что такой большой будет вред если я узнаю дату? Все просто – сделать жизнь пенсионеров как можно тяжелее, чтобы у них отпало желание вообще получать пенсию».

За разъяснениями «Донецкие новости» обратились в Пенсионный фонд Украины. «Рассмотрев ваш журналистский запрос относительно работы веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины… сообщаем. <…> На сегодня запрашиваемая вами вкладка на портале не активна», – в частности, сообщил директор Департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий.

При этом по состоянию на сегодня, 9 апреля, в описании раздела «Дані з реєстру застрахованих осіб» на Портале ЭУ ПФУ до сих пор указано, что здесь предоставляется информация «о пересечении границы зоны АТО – для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО)». И размещена визуализация личного кабинета с вкладкой «Перетин КПВВ»

Скриншот Портала ЭУ ПФУ, апрель 2019 г.

Отметим, что на Портале остались доступными иные функции для пенсионеров, в том числе переселенцев. В частности, здесь можно в онлайн-режиме записаться на прием (получить электронный талон) в любое управление ПФУ, в том числе, расположенное в Донецкой или Луганской областях, настроить сервис SMS-информирования от Пенсионного фонда, получить электронные документы с подтвержденным QR-кодом и др.

Напомним, как ранее пояснял министр социальной политики Андрей Рева, законодательство предусматривает отмену пенсионных выплат переселенцам, которые находились на неподконтрольной Украине территории более 60 дней. «У нас существует закон о свободе перемещения. Но также существует одно ограничение, которое прописано в законе: если человек более 60 дней находится на неподконтрольной Украине территории или вообще за пределами Украины, будучи внутренне перемещенным лицом, он такой статус теряет», – отмечал министр.

Также согласно Постановлению КМУ № 365 от 08.06.2016 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», предусмотрено получение информации, в частности, от Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы о возвращении переселенца на неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу.

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