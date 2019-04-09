За «шпионаж»: В «ДНР» приговорили мужчину к 12 годам лишения свободы. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области местный житель «приговором верховного суда» «осужден» на 12 лет лишения свободы за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

«Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, будучи завербованным СБУ в январе 2017 года, действуя умышленно, выполняя задание разведки, в период времени с июля по сентябрь 2017 года, осуществлял визуальное наблюдение за местом проживания одного из военнослужащих командного состава армии ДНР, а также фотосъемку прилегающей к жилью территории и двери квартиры», – уверяют в «ДНР».

«Собранные сведения обвиняемый, посредством мобильного приложения, передавал сотруднику СБУ, получая за это материальное вознаграждение и четко осознавая, что переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР», – добавляют в «республике».

В «генпрокуратуре» утверждают, что «приговором суда» 26 марта мужчина признан виновным в совершении «преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР (шпионаж)», и приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также: