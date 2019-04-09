В «ЛНР» мотоциклист столкнулся с автомобилем. Новости

В неподконтрольном украинским властям Молодогвардейске (подчинен Краснодонскому городскому совету, после переименования – Сорокинскому горсовету, Луганская обл.) мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

6 апреля мужчина 1991 года рождения, управляя мотоциклом Honda, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav4, под управлением женщины 1975 года рождения. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу г. Краснодона (после переименования – Сорокино).

В «ЛНР» уверяют, что по данному факту проводится проверка.

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