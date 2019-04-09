Какими будут цены на ранние овощи и фрукты. Новости

В этом году овощи и фрукты нового урожая появились необычайно рано. Молодую капусту и молодую картошку можно было купить уже в середине марта, первая клубника также «поспела» в первый месяц весны. А в апреле зелени и свежих овощей-фруктов в торговых сетях столько, что порой забываешь, какой месяц сейчас на дворе, отмечает «Сегодня».

В принципе, к помидорам и огурцам в марте украинцы уже привыкли. Они есть на прилавках чуть ли не круглый год, но в довольно ограниченных количествах, потому цены зимой «кусаются». Весной появляются первые овощи из украинских теплиц. В этом году первые партии на оптовые рынки завезли на пару дней раньше, чем в прошлом, примерно 25 марта.

По данным аналитического центра крупнейшего оптового рынка Украины «Шувар», первые отечественные огурцы в этом году продавались процентов на 20 дороже, чем в 2018-м – в среднем по 50,7-63 грн за килограмм, в зависимости от сорта, тогда как в минувшем году – по 40-42 грн (здесь и далее приведены оптовые цены). Однако если в прошлом году они в первые недели только дорожали, то в этом цена держалась на одном и том же уровне, а с наступлением апреля стала падать. 5 апреля украинские огурцы продавались уже по 33-42 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года украинские огурцы дешевле почти на треть.

Импортные огурцы в пятницу, 5 апреля продавались по 30-35 грн/кг.

В последние дни марта на рынке появились и отечественные помидоры – на несколько дней позже, чем в прошлом году. Первые продавались в среднем по 65 грн/кг, через неделю цена упала до 60 грн. Импортные помидоры оптовики продают от 45 грн.

У многих до сих пор складывается мнение, что более высокие цены говорят о том, что продукция импортная. Однако с ранними овощами все как раз наоборот.

«Первая украинская продукция всегда дороже импортной. А затем она падает в цене до уровня импортной, после чего импорт существенно уменьшается», – рассказывает Татьяна Гетьман, руководитель информационно-аналитического отдела «Инфо-Шувар».

«Производство тепличных продуктов в Украине дороже, чем в ряде других стран, из-за высоких цен на топливо. Поэтому цена, скажем, на отечественные помидоры выше, чем на те, что мы импортируем, например, из Турции. Единственное, что позволяет действительно экономить, – это альтернативные виды топлива. Но здесь нужны большие вложения, а большинство предприятий не могут их потянуть. Поэтому эта ниша будет еще долгое время свободной», – рассказывает экономический эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

А вот редис в этом году появился почти на три недели раньше, чем в минувшем. И сегодня его оптовые цены дешевле, чем на первые партии в минувшем году – 24 грн/кг, тогда как в прошлом году 11 апреля средняя цена была 27,5 грн/кг.

По наблюдениям экспертов, в 2019 году цены на ранние овощи дешевле, чем в прошлом году.

«Это связано прежде всего с тем, что в прошлом году в это время шла предпасхальная неделя, а в это время спрос всегда выше. В этом году Пасха немного позже, поэтому спрос меньше и цены быстрее снижаются», – объясняет Татьяна Гетьман.

Капусту в этом году, пожалуй, можно назвать исключением. Ранней украинской капусты в продаже еще практически нет. Ожидается, что она появится только через пару недель. Сейчас же на прилавках в основном капуста из Македонии и Узбекистана. По сравнению с первыми партиями, которые появились в 20-х числах марта и стоили 42-45 грн/кг, капуста потеряла в цене уже больше 10 грн (сейчас ее оптовая цена – 35-38 грн/кг). Но, по сравнению с апрелем 2018 года, она в этом году стоит примерно на 20% дороже.

Кстати, зелень сегодня тоже преимущественно импортная. И дороже, чем в прошлом году. Например, укроп сегодня стоит порядка 90 грн за килограмм, а в прошлом году в это время был уже по 80 грн. Правда, в прошлом году во второй половине апреля цены на него подскочили чуть ли не вдвое – до 150 грн/кг.

Рано в этом году появились в продаже ягоды и фрукты нового урожая. Первую клубнику – из Испании – можно было найти на прилавках магазинов и на рынках еще в середине марта. А сейчас уже завезли свежую голубику и даже малину. Радуют и цены. Сейчас клубники на оптовых рынках уже много, и, по словам экспертов, цены на нее уже заметно ниже, чем были в прошлом году: 100-130 грн/кг. Ежевика и малина еще очень дорогие – до 600 и 640 грн/кг соответственно.

Теперь в апреле можно купить даже персики. Правда, цены кусаются: на оптовых рынках персики стоят в среднем 130 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что через пару недель цены на продукцию нового урожая начнут снижаться более активно.

«Вторая половина апреля и май – это период, когда цена на ранние овощи традиционно снижаются. И в этом году, я думаю, цены в целом будут ниже, чем в прошлом. Хотя многое зависит от погоды в апреле-мае. Если будет холодно, вызревание замедлится, и это влияет на объем предложение на рынке», – говорит Татьяна Гетьман.

А вот Алексей Дорошенко отмечает, что из-за конкуренции цены на украинские продукты раннего урожая стремятся к паритету с импортируемыми. Те, что изначально были дешевле, будут дорожать, те, которые были дороже – дешеветь.

Что касается более отдаленных перспектив – первых овощей из открытого грунта, ягод и т.д., которые ожидаются в конце мая – начале июня, – их цена однозначно будет ниже, чем цена тепличных. Однако, по мнению Алексея Дорошенко, слишком дешевых продуктов ожидать не стоит.

«Себестоимость продукция с открытого грунта достаточно низкая, но продаваться она все равно будет достаточно дорого. Но с каждым годом производство на открытом грунте становится все больше рисковым. Часто на этом теряют, а не зарабатывают. Поэтому с каждым годом все больше производителей будут стараться переходить на теплицы, если будет такая возможность», – говорит Алексей Дорошенко.

Кстати, некоторые овощи нового урожая в Украине стоят дороже, чем в Европе. Так, по данным «Инфо-Шувар», на крупнейшем оптовом рынке Варшавы – «Бронише» – тепличные огурцы сейчас продаются по 0,7-0,93 евро, в Украине на «Шуваре» импортные стоили 0,99-1,16, украинские – 1,22-1,39 евро за кг. Редис в Польше продается по 0,4 евро – в Украине 0,77 евро. А вот молодой картофель в Польше и в Украине стоит одинаково: 0,8 евро. Помидоры у соседей еще дороже, чем в Украине.