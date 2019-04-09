Двойное убийство полицейских: Экс-бойцу «Торнадо» вынесли приговор. Новости

В Днепре в понедельник, 7 апреля, суд вынес приговор экс-бойцу роты «Торнадо», воевавшей на Донбассе, Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских. Бывшего участника боевых действий приговорили к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества.

Кировский районный суд Днепра обязал осужденного компенсировать моральный ущерб в размере 3 млн грн матери погибшей патрульной полицейской Ольги Макаренко. Кроме того, 26 тыс. грн компенсации за материальный ущерб – Патрульной полиции Днепра.

Приговор суда зачитывали два часа. Судебные заседания продолжались более 2-х лет. Прокуратура с приговором суда согласна в полном объеме. У стороны осужденного «торнадовца» есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Напомним, экс-боец роты «Торнадо» Александр Пугачев 25 сентября 2016 года расстрелял двух патрульных – Ольгу Макаренко и Артема Кутушева. Они остановили его автомобиль, который проехал на красный свет, и попросили его документы. Пугачев начал стрелять. Артема Кутушева он застрелил на месте, Ольга Макаренко умерла в больнице. Перед гибелью Артем Кутушев успел ранить Александра Пугачева в живот, благодаря чему его задержали, потому что он сам обратился за помощью в больницу им. Мечникова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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