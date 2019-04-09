На Донбассе прошли тренировки артиллеристов (Видео). Новости

На Донбассе за линией отвода сил и средств прошли тренировки артиллеристов Объединенных сил. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Дважды в неделю с каждой артиллерийской батареей 2С3 «Акация» в районе проведения операции Объединенных сил за линией отвода проводятся тренировки. Учения проводятся с практической отработкой марша, развертывания в районе новых боевых огневых позиций, подготовкой исходных данных для стрельбы, маневрами самоходных артиллерийских установок в районе развертывания с последующим перемещением в другие огневых позиций.

Читайте также: