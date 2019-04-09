В ПАСЕ будут обсуждать возможность снятия санкций с России. Новости

В Страсбурге (Франция) Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 8 апреля, приняла решение о внесении в повестку дня вопроса об изменении процедуры применения санкций.

Большинство членов ПАСЕ поддерживают дебаты и переговоры о снятии санкций с России, которые планируют провести на этой неделе.

«Необходимость вести диалог не символизирует отступ от ценностей. Все члены ПАСЕ должны выполнять правила, а если их нарушают, мы должны вместе искать решение, которое решит проблему. Нам нужен механизм политического диалога», – заявила президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

В среду, 10 апреля, в ПАСЕ рассмотрят доклад, который подготовили двое сенаторов из Нидерландов. В документе предлагают изменить регламент работы ПАСЕ таким образом, чтобы упростить принятие решения о снятии санкций и ограничений с России.

Накануне этот вопрос обговаривали на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии. В частности, в контексте того, что Россия, которая уже 4 года находится под санкциями в ПАСЕ из-за своей агрессии в Украине, полностью прекратила оплату взносов в Совет Европы. С этим связывают проблему бюджетного кризиса в организации.

Украинская делегация в ПАСЕ выступила против рассмотрения доклада на этой сессии ПАСЕ по срочной процедуре. «Более жесткие партнеры Украины, такие как Великобритания и страны Балтики, скорее всего, не будут тут присутствовать, и Украине фактически одной придется отбиваться от этой схемы», – прокомментировала представитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Елена Сотник.

«В случае, если этот доклад утвердят в этом виде, это снижает роль парламентариев в ПАСЕ. До этого в ПАСЕ постоянно говорили о том, какую большую роль должны играть парламентарии в вопросах демократии, прав человека и верховенства права. Сейчас им предлагают, как написал в своем твитте посол Великобритании, "сделать химическую кастрацию самостоятельно"», – заявил глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

В случае принятия документа моментально санкции с России не снимут, но появится возможность для этого. Сейчас все зависит от поправок в документ, и как в будущем на это отреагирует регламентный комитет ПАСЕ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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