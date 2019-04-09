Возвращение Донбасса: Матиос пояснил идею с детектором лжи для местного населения. Новости

После возвращения неподконтрольного украинским властям Донбасса необходимо будет выяснить, кто из местных жителей является коллаборантом, а кто – нет, чтобы не столкнуться со всеобщей ненавистью, а полиграф – лишь инструмент для системной проверки. Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Я максимально делаю все, чтобы в момент, когда появится возможность с помощью миротворческого контингента, другим политическим или дипломатическим, полувоенным, каким-либо другим путем вернуть наши временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей, у нас не было того, что было во Франции после Второй мировой войны», – сказал он.

«Во Франции была позиция ненависти к коллаборантам, которые сотрудничали с военной властью Виши, Петена и немцами: вешали, стригли, подвешивали за ноги на площадях. Этого не должно быть. Должно быть четкое понимание: является ли человек коллаборантом по четким признакам или нет; принимал участие в террористических действиях или нет; совершал тяжкие или другие тяжелые преступления или не совершал», – пояснил Матиос.

По его словам, для этого мало детектора лжи. «Это система скрининга, которая дает возможность сгруппировать людей по принципу их реакции на конкретный перечень вопросов, с которыми они будут ознакомлены заранее. И это будет добровольно», – говорит военный прокурор Украины.

«Никто не боится. За прошлый год и каждый год население ОРДЛО* переезжает как минимум дважды туда-обратно на нашу территорию. В прошлом году более 7 млн жителей ОРДЛО посетили Украину. Это почти все население», – добавил Матиос.

Ранее главный военный прокурор Украины заявлял, что украинским законодательством предусмотрено, что амнистия применяется к гражданину индивидуально, поэтому амнистировать все население неподконтрольного Донбасса невозможно. Он объяснял, что выходом в данной ситуации после введения на Донбасс миротворческой миссии ООН может быть процедура прохождения проверки на полиграфе.

В свою очередь глава МинВОТ Вадим Черныш заявлял, что после возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию необходимо будет принять консенсусное решение по отношению к тем людям, которые сотрудничали с оккупационными властями. Он убежден, что в украинском обществе многие граждане и политики не понимают сути, когда говорят о коллаборационизме.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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