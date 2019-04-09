Сводка из зоны ООС за 8 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских войск:

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Водяного;

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Песок;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем – вблизи Авдеевки;

из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов – в районе Опытного;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Лебединского;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Верхнеторецкого;

из станковых противотанковых гранатометов – в районе Каменки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции украинских войск:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 82 мм – у Новотошковского;

из артиллерийских систем калибром 122 мм – у Крымского;

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Золотого-4;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Луганского.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 93 единицы. Под огнем оказались район аэропорта ("Вольво-центр") и село Спартак на северной окраине Донецка, а также поселки шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка на западе Донецка; поселок Зайцево в Горловке; Ясиноватая; села Саханка и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе снайперское и крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 11 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Калиново, сел Пришиб и Желобок, поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 122 мм, 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».