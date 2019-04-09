В Одессе переселенки из Донбасса пытаются получить временное жилье. Новости

В Одессе две переселенки из Донбасса никак не могут получить временное жилье. Женщины оббивали пороги профильных департаментов мэрии города долгое время, но только 8 апреля у них приняли заявления со всеми документами. Пообещали, что подадут проект на рассмотрение исполкома.
«Подавала заявление я 4 раза в предоставление мне такого жилья. Получала отказ: то справка о доходах не та, то нет какого-то квартала, то у меня устарела справка, что я не имею имущества в Украине, как будто я уже купила его и хожу у них прошу временное», – говорит переселенка из Донбасса Алина.
«Куда я только не обращалась. Я обращалась и в исполком, и в департаменты, и где в интернете увидела, туда и обращалась. На что приходила и получала ответ: "У нас нет жилья"», – рассказала переселенка из Донбасса Тамара.
Женщины надеются, что все-таки получат долгожданное, хоть и временное жилье.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «7 канал»
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