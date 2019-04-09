В Донецкой области на пожаре спасли мужчину. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) 8 апреля во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 21:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Гагарина.

На месте происшествия спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в комнате двухкомнатной квартиры на 1-м этаже. Во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину, 1980 года рождения.

«Спасатели в составе звена газодымозащитной службы вынесли его на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в ЦРБ г. Бахмут, с диагнозом – отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей в тяжелом состоянии», – рассказали в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 22:20. Его причина устанавливается.