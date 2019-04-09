Пожар на Донетчине: Погиб пожилой мужчина. Новости

На месте пожара в с. Егоровка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) 8 апреля обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«8 апреля в 17:55 на телефон Службы спасения "101" от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из домов на ул. Богдана Хмельницкого в с. Егоровка Волновахского района Донецкой области. При осмотре места пожара представители полиции обнаружили тело погибшего мужчины, 1947 года рождения. К тушению пожара силы и средства Главного управления не привлекались», – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе также отметили, что предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

«Однако окончательная причина будет установлена соответствующими специалистами», – подчеркнули в ГСЧС.