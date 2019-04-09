Мост в Сватово через реку Красная планируют отремонтировать до 1 сентября (Фото). Новости

В Сватово (Луганская обл.) продолжается капитальный ремонт моста через реку Красная. Введение моста в эксплуатацию планируется на конец августа – начало сентября текущего года. Об этом сообщил начальник отдела качества, технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Николаевич Цыганский, сообщает сегодня, 9 апреля, пресс-служба организации.

Мост, расположенный на автомобильной дороге Н-26 «Чугуев – Меловое» (км 136 + 662), был построен в 60-е годы XX века. За время эксплуатации сооружение было сильно повреждено. В последние годы движение по мосту подверглось ограничениям, как по грузу, так и по скорости транспортных средств.

При поддержке «Укравтодора» и правительства Украины было принято решение о капитальном ремонте моста. Работы были начаты осенью 2018 года предприятием ООО «Газпромресурс», запланированное окончание работ – до конца 2019 года.

Старая часть моста – балки пролетных сооружений – были демонтированы. На место старых балок, на присутствующие опоры, ригеля, были смонтированы новые балки, которые соединила общая монолитная плита. «Работы выполняет киевское предприятие «Газпромресурс». Специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области контролируют качество ведения работ, строительных материалов, бетона... Четыре монолитные бетонные плиты уже залиты, впереди еще будут заливать две плиты. После этого – устройство гидроизоляции, восстановление асфальтобетонного покрытия, устройство освещения – работы еще много», – сообщил Виктор Цыганский.

По его словам, сейчас Сватовский мост закрыт для движения транспорта, но открыт только для пешеходов. Но, в случае подтопления низководного моста, по которому сейчас происходит объезд, будет организовано временное движение транспорта по одной полосе Сватовского моста. «Между тем, на сегодняшний день, уровень воды в русле Красная находится в пределах нормы. Хотя на днях несколько поднялась вода. Возникла угроза того, что ремонтные работы на мосту должны быть прекращены, но ситуация стабилизировалась. Однако угроза паводка на реке Красная полностью не прошла. «Большая вода» может прийти с территории России. Так, в 2018 году вода поднималась на три метра, и низководные места были затоплены. Мы предупредили строителей, в случае «большой воды» на реке Красная, нужно будет организовать временное движение транспорта по одной полосе Сватовского моста. В данный момент движение транспорта приостановлено, ведутся строительные работы», – добавил собеседник.

Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области, поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» и объединяет две области – Харьковскую и Луганскую, соединяет районы Луганской области. Кроме того, крупногабаритный транспорт должен объезжать Сватовский мост за несколько километров, а мост, расположенный ниже по течению реки Красная, имеет ограничения по тоннажу и габаритам. «По просьбе местных жителей, Луганской облгосадминистрации мы нацеливаем подрядчика на введение моста в эксплуатацию и полное восстановление движение транспорта до конца августа, а точнее до 1 сентября текущего года», – сказал Цыганский.

Служба автомобильных дорог в Луганской области рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию, и с пониманием отнестись к временным неудобствам во время проведения капитального ремонта Сватовского моста.