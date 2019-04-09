В «ЛНР» мужчина до смерти избил знакомого. Новости

В неподконтрольном украинским властям Чернухино (Луганская обл.) мужчина до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».
Отмечается, что инцидент произошел во время распития спиртных напитков.
«6 апреля 2019 года в пос. Чернухино обнаружен труп гражданина 1978 года рождения с телесными повреждениями», – говорится в сообщении.
«Установлено, что 5 апреля 2019 года телесные повреждения потерпевшему в ходе распития спиртных напитков причинил гражданин 1991 года рождения. Подозреваемый задержан, получены признательные показания. Проводится дальнейшая проверка», – заявили в «полиции».
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