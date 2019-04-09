Насколько нужны переговоры президентов Украины и России о Донбассе, – мнение. Новости

Прямые переговоры президентов Украины и России о решении вооруженного конфликта на Донбассе ни к чему не приведут. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Говорить с сегодняшней Россией не о чем. Вернее, есть, о чем: о формуле российского отступления, о возвращении России к нормам международного права, к уважению международного права, до того, что называется цивилизованным поведением. Говорить с Путиным об отступлении, конечно, можно. О капитуляции можно говорить, но не о решении конфликта, потому что, как видите, "говорящая голова" Путина сказала: "Это ваш внутренний конфликт"», – отмечает Огрызко.

По его мнению, даже если новоизбранный президент Украины поедет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о Донбассе, это будет бесполезно. «Он скажет: "Ребята, о чем вы тут говорите? Езжайте себе в Донецк и Луганск и там со своими гражданами ведите разговоры. Мы там не стояли". Это то, что мы получим в итоге этих переговоров, поэтому это для неофитов, которые никогда с Россией дел не имели», – убежден украинский дипломат.

«Нужно говорить с Западом относительно России – это значительно интереснее, разумнее, а главное – эффективнее. С Россией один на один мы ни о чем не договоримся. Это очевидно, как то, что солнце встает», – добавил эксперт.

Владимир Огрызко также заявил, что Украина по итогам голосования в первом туре выборов президента показала всему миру пример демократии, чего нет ни в России, ни в Беларуси, а это – серьезная угроза для президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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