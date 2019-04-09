В «ДНР»: С КПП в Еленовке госпитализирована женщина. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины, на КПП «ДНР» в Еленовке, женщине потребовалась медпомощь. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 8 апреля медпомощь понадобилась женщине 1936 года рождения. У женщины резко ухудшилось самочувствие, после оказания первой помощи на КПП она была госпитализирована в горбольницу в Докучаевске.

Как сообщалось ранее, при пересечении линии разграничения проход украинского КПВВ «Новотроицкое» занимает 10-20 минут, а контрольно-пропускного пункта «ДНР» в Еленовке – 3 часа. Причем, на КПП «ДНР» приходится проходить досмотр трех «структур», больше всего времени занимают проверки представителями «министерства госбезопасности» («МГБ»).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности». При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

Читайте также: