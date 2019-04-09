В «ДНР» водитель иномарки влетел в стену многоэтажки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) водитель иномарки врезался в стену многоэтажного дома. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что ДТП произошло в минувшую пятницу, 5 апреля. «В Харцызске водитель автомобиля Ford Focus, управляя автомобилем в состоянии опьянения, во дворе многоэтажного дома не справился с управлением и въехал в стену жилого дома. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.
В «полиции» также заявили, что с начала года в «ДНР» с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 14 ДТП с пострадавшими и 46 аварий без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Кроме того, за минувшие выходные в «ДНР» зарегистрировали 7 ДТП, в которых 7 травмированы человек, и 19 аварий без пострадавших.
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