Лаки, шампуни, краски для волос: Жительница Горловки показала ассортимент в одном из магазинов (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) в здании бывшего магазина «Prostor» работает магазин «Prosto». Жительница города Анна побывала в магазине и показала ассортимент товаров в соцсети.

«Горловка, магазин Prosto (бывший Prostor)», – прокомментировала Анна.

Так, жителям Горловки предлагают приобрести бытовую химию, парфюмерию, инструменты для маникюра, украшения для волос, бижутерию.

Показала Анна и цены на некоторые товары:

краски для волос стоят 100-190 руб. (41,3-78,5 грн по местному курсу на 10.04.2019);

шампунь Head & Shoulders – 259 руб. (107 грн);

мужские дезодоранты – 135-183 руб. (55,8-75,6 грн);

женские дезодоранты – от 127 руб. (52,5 грн);

жидкости для снятия лака – от 33 руб. (13,6 грн);

лаки для ногтей – от 39 руб. (16,1 грн).

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