Лаки, шампуни, краски для волос: Жительница Горловки показала ассортимент в одном из магазинов (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке (Донецкая обл.) в здании бывшего магазина «Prostor» работает магазин «Prosto». Жительница города Анна побывала в магазине и показала ассортимент товаров в соцсети.
«Горловка, магазин Prosto (бывший Prostor)», – прокомментировала Анна.
Так, жителям Горловки предлагают приобрести бытовую химию, парфюмерию, инструменты для маникюра, украшения для волос, бижутерию.
Показала Анна и цены на некоторые товары:
- краски для волос стоят 100-190 руб. (41,3-78,5 грн по местному курсу на 10.04.2019);
- шампунь Head & Shoulders – 259 руб. (107 грн);
- мужские дезодоранты – 135-183 руб. (55,8-75,6 грн);
- женские дезодоранты – от 127 руб. (52,5 грн);
- жидкости для снятия лака – от 33 руб. (13,6 грн);
- лаки для ногтей – от 39 руб. (16,1 грн).
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