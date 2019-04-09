Нормандская четверка: Франция и ФРГ призвали активизировать работу после выборов в Украине. Новости

Франция и Германия призывают к активизации работы Нормандской четверки (Россия, Франция, ФРГ, Украина) для выполнения Минских соглашений после президентских выборов в Украине. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства, пишет российское агентство ТАСС.

«Франция и Германия, являющиеся посредниками "нормандского формата", призывают к возобновлению обязательств в реализации Минских соглашений и интенсификации переговоров после президентских выборов в Украине», – отметил представитель министерства.

«Полное выполнение Минских соглашений остается единственной основой для разрешения конфликта», – указал он.

«Мы ожидаем от сторон подтверждения большей политической воли для восстановления мира», – подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля.