Стало известно, сколько избирателей изменили место голосования (Инфографика). Новости

Место голосования на выборах президента Украины временно, без изменения места регистрации, уже изменили практически 47 тыс. украинцев. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на сегодня, 9 апреля, 46 969 избирателей воспользовались временным изменением места голосования.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

Избиратели, которые изменили место голосования, находятся в конце списка избирателей. То есть ищите себя не по адресу проживания. Больше об этом читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в отделы ведения Госреестра избирателей в Киеве 8 апреля с самого утра собираются большие очереди.

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