От застоя к развитию: Представлен руководитель военно-гражданской администрации Счастья. Новости

В городе Счастье (Луганская обл.) представлен руководитель вновь созданной военно-гражданской администрации (ВГА) города Дмитрий Скворцов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы восстановим нормальную социальную жизнь города, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, и постепенно сможем перейти к новым текущим проектам. Всю жизнь вы работали на обороноспособность нашей страны, были и на гражданских должностях, поэтому я убежден, что благодаря опыту, вы сможете найти взаимопонимание с теми людьми, которые полтора года обеспечивали стабильную жизнь в этом городе», – сказал и. о. председателя Луганской облгосадминистрации Сергей Филь, обращаясь к Дмитрию Скворцову.

Дмитрий Скворцов является кадровым военным и коренным луганчанином. «Моя первоочередная задача – наладить быт, благосостояние и развивать в дальнейшем город, вместе с вами сделать так, чтобы этот город по праву носил название Счастье», – отметил новый руководитель ВГА.

Сергей Филь очертил задачи, которые ставит перед Дмитрием Скворцовым. Речь идет о завершении проектов, которые проходят в городе, а также о реализации всеукраинских реформ: образовательной, медицинской и в дальнейшем – децентрализации. «Мы должны четко понимать: на то, как живет город Счастье, смотрит не только свободная Украина, но и оккупированные территории. Поэтому здесь всегда должны быть свет и вода, должны нормально работать школы, обеспечено достойное питание детей. Также должна быть полная прозрачность относительно бюджетных средств. Одним словом, город Счастье должен перейти от длительного застоя к развитию», – глава области.

В облгосадминистрации напомним, что военно-гражданская администрация Счастья была образована Указом президента Украины 18 января 2019 года. Распоряжением председателя Луганской облгосадминистрации руководителем ВГА Счастья был назначен Скворцов Дмитрий Анатольевич 5 апреля 2019 года.

Сергей Филь отметил, что принципиальной позицией областной власти является дальнейшее развитие местного самоуправления. Поэтому работа по созданию объединенной территориальной общины в Счастье продолжится.