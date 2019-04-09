В Северодонецке на предприятии взорвался котел (Фото). Новости

В г. Северодонецке полиция устанавливает обстоятельства получения травмы на производстве. ЧП произошло 8 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«В 13:05 в больницу г. Северодонецка с черепно-мозговой травмой был госпитализирован 44-летний мужчина. По данному факту следователями начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия», – написала она.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову на одно из предприятий города, установила, что во время ремонта проточного водонагревателя произошел его взрыв, в результате которого одна из частей котла попала слесарю-ремонтнику в голову», – сообщила Погукай.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, а правоохранители устанавливают причины ЧП.