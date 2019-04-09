Зачем Украине переходное правосудие для возвращения Донбасса, – мнение. Новости

В Украине до сих пор не разработана система переходного правосудия, которая необходима для полноценного возвращения неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом заявила экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

«Это правосудие, которое должно решить определенные вопросы: в тот момент, когда конфликт заканчивается, оно должно вступить в силу на следующий день. То, что у нас этого до сих пор нет, это очень плохо, потому что те граждане Украины, которые остались на неподконтрольной территории, не понимают, что будет», – сказала она.

«Соответственно, рождается информационная ниша, в которую можно заложить все, что угодно. Можно заложить пропаганду, что, когда Украина восстановит контроль за границей и тут начнется кошмар. Нет, это неправда. Все будет иначе. Как будет – должно рассказать переходное правосудие, поэтому нам нужна эта система», – подчеркнула экс-омбудсмен.

Лутковская отметила, что система переходного правосудия – один из важных шагов для окончания вооруженного конфликта на Донбассе. «То, что нам нужно поменять систему на подконтрольной территории, тоже правда. Но не в плане изменения законов, а в плане изменения ценностей и риторики, которую позволяют себе политики», – считает правозащитница.

«Мне кажется, что у нас на сегодняшний день с ценностями проблема», – добавила она.

Как сообщалось ранее, правозащитники считают, что правосудие переходного периода для Донбасса в период перехода от боевых действий к мирной жизни должно включать четыре основных направления, и их необходимо закрепить на законодательном уровне.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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