Хотят ли украинцы дебатов Порошенко и Зеленского, – опрос. Новости

Уже неделю вся страна эмоционально обсуждает, пойдут ли кандидаты на дебаты, когда и где они состоятся?! Новости «Сегодня» поинтересовались у украинцев, нужны ли они вообще?! И вот какие результаты получили:

66% опрошенных считают, что дебаты «На Олимпийском» непременно нужны и их результат может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром.

22% считают, что дебаты не изменят настроений украинцев и поэтому не нужны.

Остальные 12% не определились.

Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Сегодня, 9 апреля, мы узнаем мнение украинцев, когда лучше провести дебаты – 14 апреля, как предложил Петр Порошенко, или 19 – как это предусматривает закон, или вообще делать два тура дискуссий.

Команда «Сегодня» и международная исследовательская компания Edison Research начали уникальный проект изучения настроений украинцев перед вторым туром выборов президента. Начиная с 8 апреля, на площадках «Сегодня» будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов. С компанией Edison Research сотрудничают BBC, CNN, Google, Apple и другие крупнейшие компании мира.

Исследование, которое проведет компания специально для «Сегодня», будет репрезентативным в отношении населения Украины в возрасте от 18 лет и старше, проживающего на всей территории Украины, кроме неподконтрольных украинским властям территорий Крыма и Донбасса. В ходе исследования будет проведено 5 тыс. телефонных флеш-интервью.

Уникальность данного «быстрого исследования» (flash-polls) заключается в том, что оно дает возможность получить мгновенную реакцию украинцев на события во время президентской кампании.

Исследование будет проводиться с применением стратифицированной случайной выборки. Выборка роллинговая, опрос будет проводиться ежедневно. Данные за несколько дней будут объединяться в общую базу данных для получения надежной информации как в настоящее время, так и в динамике. Чаще всего данные будут публиковаться на основании 500 интервью (ошибка выборки составляет 4 %) или 1 000 интервью (ошибка выборки – 3 %).

Исследование проводится Edison Research в полном соответствии с методологией компании и международными исследовательскими стандартами.