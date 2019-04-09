В зону ООС приехали представители Литвы . Новости

Украинские военные обсудили с представителями Литовской Республики пути улучшения социально-гуманитарной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского, которая выполняет задачи в составе Объединенных сил, с официальным визитом посетила делегация Литовской Республики. К украинским военным приехали чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, военный атташе полковник Алгридас Норкус, председатель фонда «Корона князей Острожских» Робертас Габулас совместно с представителями международной благотворительной организации «Каритас» и камерного оркестра имени Святого Кристофера.

Представители делегации вместе с командованием части и офицерами объединенного командного пункта Объединенных сил обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества гражданско-военного характера. Также украинские военные ознакомили волонтеров благотворительной организации с социально-гуманитарной ситуацией в зоне ответственности подразделений и согласовали основные аспекты возможной совместной работы по ее улучшению.