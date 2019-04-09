В «ДНР»: Труп мужчины обнаружили в Горловке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) обнаружили труп мужчины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции Горловки поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1973 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. Действия фигурантки подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировано 7 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство и 3 факта изъятия оружия и боеприпасов.

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