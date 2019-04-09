На что обратить внимание при оплате счетов за электроэнергию в апреле. Новости

Поставщик «Донецкие энергетические услуги», который с 1 января 2019 года принимает платежи от населения, призывает клиентов быть внимательными при оплате счетов и дает 4 совета как избежать ошибочного перевода средств по старым реквизитам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оплачивайте счета в любое время в Личном кабинете именно на сайте http://dey.com.ua, а не на сайте предыдущего поставщика. В онлайн-сервисе актуальные реквизиты, сохраняется история потребления, начислений и оплат, а также можно выбрать вариант оплаты без комиссии.

Если вы пользуетесь интернет-банкингом (Приват24, ПУМБ Online и т.п.) и имеете сохраненные шаблоны, по которым производится автоматическое списание средств, необходимо проверить их настройки. Должны быть указаны реквизиты именно «Донецких энергетических услуг».

Клиентам, которые оплачивают счета в отделении банка или Укрпочты, удобнее всего показать кассиру платежку, в которой указаны МФО, ЕГРПОУ, расчетный счет получателя и сумма к оплате. Кассиру следует подчеркнуть, что оплата производится именно «Донецким энергетическим услугам» и проверить внесенные данные.

При оплате в терминалах самообслуживания и платежных онлайн-сервисах внимательно выбирайте только поставщика «Донецкие энергетические услуги».

В пресс-службе также отметили, что в случае перечисления суммы по некорректным реквизитам, средства не попадут на лицевой счет клиента. Таким образом, объем потребленной электроэнергии останется неоплаченным.

«Напомним, что автоматический перевод средств был осуществлен для клиентов, которые ошибочно оплатили счета по старым реквизитам в январе. "Донецкие энергетические услуги" получили от предыдущего поставщика и уже разнесли по лицевым счетам клиентов 14 млн грн. Средства, ошибочно переведенные в феврале, "Донецкие энергетические услуги" ожидают получить до конца апреля», – добавили в компании.