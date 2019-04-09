Закон и правила: В ЦИК разъяснили порядок проведения дебатов . Новости

Правила проведения дебатов между кандидатами в президенты четко прописаны в законе «О выборах президента Украины». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что законодательством установлен определенный порядок проведения дебатов и теледебатов. «ЦИК уже дала свое разъяснение, чтобы обществу было понятно, каким образом наши кандидаты могут использовать эти положения и провести как дебаты за счет предвыборных денег, так и дебаты, которые в соответствии со статьей 62 закона должна проводить ЦИК совместно с Общественным телерадиовещателем», – сказал она.

Глава ЦИК Украины подчеркнула, что правила проведения дебатов, которые прописаны в ст. 62 закона «О выборах президента Украины» и постановлении №472 от 5 мая 2014 года, соответствуют международной практике и 4 базовым принципам. «Во-первых, это проведение их незаангажированной компанией. У нас есть Общественный вещатель, который отвечает за их проведение и организационную структуру. Они должны быть общедоступными. Это значит, что все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу, на котором проводятся эти теледебаты в студии», – поясняет Слипачук.

«Дебаты должны иметь четкую структуру – тайминг: вступительное слово, заключительное слово, время на вопросы и ответы. В рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до избирателя свои базовые принципы и свою позицию, все то, что они хотят добавить ко всей своей предвыборной компании, которая в этот день, в последнюю пятницу перед днем тишины, должна быть завершена», – рассказала глава ЦИК.

Она подчеркнула, что четвертый принцип – это недопустимость агитационной символики на теледебатах, которые должны пройти на Общественном телевидении в пятницу, 19 апреля. «А человек, который ведет эти дебаты, не является ни арбитром, ни кем-то иным. Это модератор. Он должен следить за соблюдением каждым кандидатом структуры дебатов», – отметила глава ЦИК Украины.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.

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