В полиции рассказали о двух ДТП в Бахмуте (Фото). Новости

За выходные в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) произошли два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом сегодня. 9 апреля, сообщает Бахмутский отдел полиции.

Первое ДТП произошло по ул. Независимости. Водитель мопеда Alpfa отвлекся от управления и совершил наезд на автомобиль Geely, который стоял у правого края дороги на полосе движения мопеда. В результате водитель мопеда получил телесные повреждения.

Во втором случае ДТП произошло по ул. Чайковского. Водитель автомобиля «Chevrolet» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

На месте событий работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Пострадавшие были госпитализированы. По обоим фактам полицейскими открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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