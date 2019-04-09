В ЦИК не видят смысла менять правила проведения дебатов. Новости

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пока не поступали обращения от кандидатов в президенты Украины по изменению законодательства о формате проведения предвыборных дебатов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
«Никто из штабов [кандидатов в президенты] не обращался в Центральную избирательную комиссию ни в каком виде: ни устно, ни письменно не было таких обращений», – сказала она.
Она напомнила, что дебаты, которые должны, согласно украинскому законодательству, пройти в студии Общественного телевидения будут длиться один час и финансироваться из государственного бюджета.
«В данном случае ни ЦИК, ни кандидаты не имеют полномочий менять норму закона. Во-вторых, в настоящее время ЦИК не видит оснований для изменения своего постановления, которое, как я ранее подчеркивала, четко соответствует международным стандартам проведения теледебатов такого порядка», – заявила Слипачук.
Глава ЦИК Украины в очередной раз напомнила о законах и правилах проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны пройти 19 апреля – перед «днем тишины» и накануне дня голосования во втором туре.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.
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