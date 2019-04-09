В Краматорске полиция проверяет информацию о заминировании рынка (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) полиция проверяет информацию о заминировании рынка. Сообщение об угрозе взрыва на местном рынке поступило на линию «102 от анонима». На месте работают правоохранители, проводится эвакуация. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Рынок оцеплен, сотрудники Краматорского отдела полиции обеспечивают охрану периметра. Продавцов и посетителей попросили покинуть потенциально опасный район. На месте работают следственно-оперативная группа и экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследуют территорию», – сообщили в пресс-службе.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области