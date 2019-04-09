В «ЛНР» двое «военных» похитили и убили человека. Новости

В «ЛНР» двое «военных» похитили и убили человека, за что были «осуждены» «военным судом». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры республики».

«Приговором военного суда ЛНР за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и свободы человека, двое жителей республики признаны виновными и осуждены за совершение умышленного убийства человека с целью скрыть другое преступление – похищение и незаконное лишение свободы человека, а также незаконное завладение транспортным средством», – говорится в сообщении.

«Одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а его соучастнику, за похищение человека, а также незаконное завладение транспортным средством, по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289 уголовного кодекса, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет», – заявили в «прокуратуре».

Отмечается, что на это «решение суда» стороной защиты была подана «апелляционная жалоба», в которой просили смягчить наказание. «Однако суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, вынес решение об увеличении срока лишения свободы осужденному с 15 на 18 лет лишения свободы», – утверждают в «генпрокуратуре ЛНР».

Читайте также: