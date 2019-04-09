Минздрав назначил нового и. о. ректора в вуз-переселенец (Документ) . Новости

Министерство здравоохранения назначило нового исполняющего обязанности ректора в вуз-переселенец – Донецкий национальный медицинский университет (ДНМУ), переехавший из Донецка в Краматорск. Приказ опубликован в официальной группе университета в Facebook.

Приказом Минздрава Украины №25-0 от 2 апреля 2019 года выполнение обязанностей ректора ДНМУ возлагается на преподавателя истории Украины и украинской культуры, кафедры языковых и гуманитарных дисциплин №2 ДНМУ Анатолия Станиславовича Сустретова.

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