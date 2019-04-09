Сколько переселенцев не вернутся на прежние места проживания: Результаты исследования. Новости

После окончания военного конфликта на Донбассе вернуться на прежние места проживания собирается только треть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – 28%. Таковы результаты исследования Международной организации по миграции (МОМ), передает «Сегодня».
По данным мониторинга, 69% переселенцев находятся в новых местах жительства более трех лет, а доля переселенцев, которые заявили о своем намерении не возвращаться на прежнее место жительства, даже когда завершатся военные действия, выросла с 29% в марте 2017 года до 34% в декабре 2018 года.
Специалисты отметили, что длительное перемещение требует долгосрочного решения проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, и на одном из первых мест стоит проблема жилья.
Кроме того, по данным последнего опроса МОМ, пока что трудоустроены 44% внутренне перемещенных лиц, тогда как до перемещения около 60% имели работу.
Напомним, в Украине по состоянию на 8 апреля учтены 1 млн 373 тыс. 675 переселенцев из Донбасса и Крыма.
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