Дебаты кандидатов в президенты Украины: Названа стоимость. Новости

Если оба кандидата в президенты Украины примут участие в теледебатах, которые согласно закону, должны пройти в студии Общественного ТВ, это обойдется госбюджету в более 5,7 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщил председатель правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураб Аласания.

«Теледебаты 60 минут, передача телевидения и радиовещания, общая сумма без НДС – 5 млн 767 тыс. грн, если явятся оба кандидата. Это включает и студию, и камеры, и зарплату, и трансляцию в том числе», – сказал он.

Как отметила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, если 19 апреля в студию Общественного ТВ придет лишь один из кандидатов, он имеет право полностью использовать эфирное время, предусмотренное на проведение дебатов. Она также проинформировала, что эти дебаты предусмотрены законом Украины, но не являются обязательными, поэтому ответственность за неявку на них кандидаты не понесут.

Глава ЦИК Украины в очередной раз напомнила о законах и правилах проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны пройти 19 апреля – перед «днем тишины» и накануне дня голосования во втором туре.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на НСК «Олимпийский», и предлагает их провести в воскресенье 14 апреля. В ответ на это Зеленский заявил, что примет участие в дебатах с действующим президентом Украины 19 апреля.

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