В Краматорске нетрезвая женщина с двумя детьми легла «отдыхать» на улице. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) женщина в состоянии острого алкогольного опьянения лежала на улице у подъезда, а рядом с ней находились двое ее детей младшему из которых – 7 месяцев. Полицейские малышей доставили в детскую больницу, а женщину привлекат к административной ответственности, сообщает пресс-служба полиции города.

«8 апреля около 23:40 в прохожие сообщили в полицию, что у подъезда одного из домов лежит женщина, а рядом с ней двое детей. В ходе проверки было установлено, что местная жительница находилась в состоянии острой алкогольной интоксикации. Вследствие опьянения не в состоянии передвигаться самостоятельно, она лежала прямо под дверью подъезда, а рядом находились двое ее сыновей, одному мальчику 2 года, а второму только 7 месяцев. К тому же дети были одеты не по сезону. Наряд патрульной полиции отвез малышей в детское медицинское учреждение на обследование», – сообщили в полиции.

Также сообщается, что сотрудники ювенальной превенции Краматорского отдела полиции проведут проверку обстоятельств происшествия и условий проживания детей в семье.

«Мать мальчиков будут привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей», – добавили в пресс-службе.