Ситуация в пунктах пропуска днем 9 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «12:33. Со стороны Украины в Майорске 30-40 машин на въезд в ДНР».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «10:21. Еленовка на выезд аншлаг, за церковью, льгота до поворота, пеших около 100, в Донецк уже до сигаретного ларька, пеших мало»;

«Адепт»: «10:23. В Донецк Новотроицк сразу на проверку, Еленовка – практически до сигаретного ларька»;

Анна: «11:28. Новотроицк – машины сразу на проверку, пеших в обе стороны мало, практически свободно»;

Анна: «13:13. Еленовка – в Волноваху пеших человек 300, на "Перлыне" – больше 200, льгота – машин до поворота, а основной конца не видно. В Донецк пеших мало, с одного автобуса, машин – до ларька, льготы больше 50».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «11:31. Гнутово – очередь в сторону Украины около 100 машин. Приехал в Куликово в 6 утра, стал в камышах,в 10 – в Мариуполе»;

Stanislav: «11:45. Пищевик в сторону Мариуполя машин 40»;

Stanislav: «12:13. Пищевик в Мариуполь: до 30 авто. Пеших нет»;

Анна: «12:33. Гнутово. Очередь небольшая, пропускают очень быстро»;

Натали: «12:48. Октябрь. Обычная на выезде из Куликово, на знаке. Льгота – от поворота вверх, от камышей»;

Stanislav: «12:49. Пищевик из Мариуполя – 7 авто»;

Лена: «14:02. Сейчас очередь в Октябре до середины села, льготы около 30 машин»;

Инна: «14:21. Гнутово в сторону Донецка – 15 машин»;

Наталья: «14:29. Гнутово из Мариуполя за 20 минут прошли».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: