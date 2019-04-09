В тени войны: Как выживают и о чем мечтают жители прифронтовых поселков Донбасса (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Зайцево (Донецкая обл) осталось мало людей. Оставшиеся жители хотят мира, но до него, судя по всему, еще очень далеко, передает «Deutsche Welle».

Многие дома на Донбассе разрушены. Военное противостояние между украинскими солдатами и участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжается в регионе почти 5 лет. Но мира для солдата Олега (на фото) мало – «только победа».

Чтобы обеспечить людей на линии фронта хлебом, углем и дровами, используют армию. Время от времени там появляется и бронированный бусик – это банкомат на колесах. На неподконтрольной украинской власти территории украинская банковская система не работает.

В 2014 году поселок Зайцево попал под контроль участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Через год Украина вернула его себе. Но мир здесь до сих пор очень хрупкий. Солдаты и в дальнейшем вынуждены обеспечивать местных гражданских продуктами питания. Но время от времени можно позволить себе и паузу – и, например, погладить козленка.

Фронт расположен в 600 километрах от Киева. Не только для жителей Зайцево, но и для всех украинцев военный конфликт – самая большая проблема государства. Окопы на фронте напоминают о войне каждый день.

73-летняя Раиса Тараненко ежедневно смотрит на следы от пуль в дверях своего дома. Она живет в 600 метрах от окопов НВФ. Сложенные стеной дрова она использует как защитный барьер от снарядов. Тараненко желает, чтобы война наконец закончилась. «Но непонятно, как все будет развиваться. Надежды нет ни на что», – говорит она.

Похоже смотрит на ситуацию Илья. В боях на фронте он уже потерял один глаз и руку. Надежды на длительный мир он не имеет. «Те, кто рассчитывают на мир, получат его. Но на вражеских условиях. Но такой мир нам не нужен», – отмечает Илья.

В Зайцево повсюду видны последствия войны. Украина и Запад обвиняют РФ в обеспечении НВФ на Донбассе оружием. Есть и немало признаков участия российских войск в боях. Но Москва утверждает, что поддерживает участников НВФ только политически. Дадут ли какие-то плоды мирные переговоры между Россией и Украиной? Жители Зайцево надеются на мир.

Ведь конфликт разделяет целые семьи. Николаю Юшкову (справа) 70 лет. Он живет в соседнем Майорске вместе с сыном и дочерью. Сейчас они живут на подконтрольной Киеву территории. Вторая дочь Николая живет чуть дальше, на территории, контролируемой НВФ. «Все говорят: мы должны сесть и договариваться. Мир. Нам нужен мир», – говорит Николай Юшков.

Фото: «DW»