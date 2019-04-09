В «Л-ДНР»: Используя новейшую военную технику, НВФ сбили свои же беспилотники. Новости

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей использование российского вооружения неподготовленными участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) все чаще приводит к авариям. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает интенсивно вооружать соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ новой и модернизированной техникой», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что определенная часть новых образцов вооружения содержится вне штата, в том числе, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. При этом, применение нового вооружения недостаточно подготовленным личным составом приводит к росту числа случаев его порчи и аварий. В частности, развернутые НВФ на прошлой неделе станции радиоэлектронной борьбы создавали препятствия применению других образцов своей же техники, в т. ч. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 3 из которых разбились из-за потери контроля управления.

«Российским оккупационным командованием проводится расследование указанных инцидентов с привлечением специалистов из России», – сказано в сообщении.