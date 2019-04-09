На Луганщине мужчина пытался за взятку трудоустроить жену в Госпогранслужбу. Новости

В Луганской области мужчина пытался предложить взятку в 5 тыс. грн должностному лицу отдела «Меловое» Луганского отряда за трудоустройство своей жены в ряды Государственной пограничной службы Украины. Мужчину задержали в момент дачи взятки. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-центр восточного регионального управления ГПСУ.
«Представители Управления внутренней и собственной безопасности "Восток" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Луганского гарнизона в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР во время предоставления неправомерной выгоды в размере 2 500 гривен и 100 долларов США, задержали гражданина Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 59-летний взяткодатель решил «договориться» с пограничником отдела «Меловое» о трудоустройстве жены в Госпогранслужбу. Сейчас правонарушитель задержан.
Продолжается расследование.
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